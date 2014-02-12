Смотри, как бесплатно скачать роботов
MFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1759
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для удобства восприятия индикатор был сдвинут вниз на пятьдесят единиц.
Рис.1. Индикатор MFI_HTF
X4Period_MFI_Arrows
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов MFI на одном ценовом графике финансового инструмента.Класс Cdonchian
Используется идея классического канала Donchian.
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.WeightedWCCI
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.