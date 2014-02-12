CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1759
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для удобства восприятия индикатор был сдвинут вниз на пятьдесят единиц.

Рис.1. Индикатор MFI_HTF

Рис.1. Индикатор MFI_HTF

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов MFI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Класс Cdonchian Класс Cdonchian

Используется идея классического канала Donchian.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.

WeightedWCCI WeightedWCCI

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.