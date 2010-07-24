CodeBaseРазделы
Индикаторы

NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
8365
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) рисует базовую линию (линию поддержки или сопротивления) и линию цели.

При превышении ценой значения цели, базовая линия переносится по ходу движения цены, незначительные колебания цены игнорируются. Пересечение ценой базовой линии считается сменой тренда, при этом меняется расположение базовой линии и линии цели относительно цены. Линии поддержки и цели при тренде вверх окрашены синим цветом, при тренде вниз - красным.

Nick Rypock Trailing Reverse


