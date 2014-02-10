CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZagOnParabolic_HTF_Levels - индикатор для MetaTrader 5

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZagOnParabolic_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.

Для нормальной работы индикатора необходимы откомпилированные файлы индикаторов ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 и ZigZagOnParabolic.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

