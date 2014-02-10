Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZagOnParabolic_HTF_Levels - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3063
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZagOnParabolic_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.
Для нормальной работы индикатора необходимы откомпилированные файлы индикаторов ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 и ZigZagOnParabolic.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_HTF_Levels
Индикатор XD-RangeSwitch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VolatilityPivot
Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).
Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора XD-RangeSwitch.BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора XD-RangeSwitch.