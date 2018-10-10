Автор идеи - Marc Boggs

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!

В советнике использованы классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo, COrderInfo и CArrayObj.

Во входных параметрах можно задать четыре уровня - отступы для размещения отложенных ордеров. Размер отступов подчиняется такой логике:

Level #0 < Level #1 < Level #2 < Level #3

Советник постоянно мониторит ситуацию (работает на каждом тике), когда цена пробьёт одну из линий индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) на расстояние Level #3. Как только обнаружится такой пробой - выставляются отложенные ордера. На рисунке пример ситуации, когда обнаружен пробой верхней линии: были выставлены четыре отложенные Sell stop ордера





Соответственно при пробое нижней линии будут выставлены отложенный Buy stop ордера.

Для каждого отложенного ордера задаётся время жизни Pending Stop orders expiration time (в минутах). Размер лота можно задавать как постоянным, так и динамическим - в процентах риска. Тип лота задаётся в Money management.

Параметры Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) могут быть отключены - для этого достаточно передать параметру значение "0.0".

Пример запуска на EURUSD,H1





и USDJPY,H1



