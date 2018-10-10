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Советники

ScalpWiz 9001 - эксперт для MetaTrader 5

marcboggs | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2449
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
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Автор идеи - Marc Boggs

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!

В советнике использованы классы CPositionInfoCTradeCSymbolInfoCAccountInfoCOrderInfo и CArrayObj.

Во входных параметрах можно задать четыре уровня - отступы для размещения отложенных ордеров. Размер отступов подчиняется такой логике:

Level #0 < Level #1 < Level #2 < Level #3

Советник постоянно мониторит ситуацию (работает на каждом тике), когда цена пробьёт одну из линий индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) на расстояние Level #3. Как только обнаружится такой пробой - выставляются отложенные ордера. На рисунке пример ситуации, когда обнаружен пробой верхней линии: были выставлены четыре отложенные Sell stop ордера


Соответственно при пробое нижней линии будут выставлены отложенный Buy stop ордера.

Для каждого отложенного ордера задаётся время жизни Pending Stop orders expiration time (в минутах). Размер лота можно задавать как постоянным, так и динамическим - в процентах риска. Тип лота задаётся в Money management.

Параметры Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) могут быть отключены - для этого достаточно передать параметру значение "0.0".

Пример запуска на EURUSD,H1


и USDJPY,H1


Упрощенное открытие стоп ордеров Упрощенное открытие стоп ордеров

Краткое описание

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

FineTuningMACandle FineTuningMACandle

Индикатор FineTuningMA в свечном виде

i-KlPrice_Vol i-KlPrice_Vol

Осциллятор i-KlPrice с использованием объемов