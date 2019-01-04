思路来自于 - Marc Boggs

mq5 代码作者 - barabashkakvn

本EA交易只能在锁仓账户中运行!

这个EA交易使用了 CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo, COrderInfo 和 CArrayObj 类。

输入参数可以设置四个水平 - 标记用于设置挂单。标记的大小是基于以下逻辑:

Level #0 < Level #1 < Level #2 < Level #3

EA交易会持续监控状态 (在每一分时工作) 等候直到价格突破 iBands (布林带, BB) 指标线达到 Level #3 的距离，一旦侦测到突破，就设置挂单。下面的图片展示了一个侦测到顶部线被突破的例子：设置了四个止损卖出挂单





如果突破了底部线，就设置止损买入挂单。

每个挂单的生命周期都是由 Pending Stop orders expiration time (分钟数) 参数中设置的。手数的大小可以是固定的也可以是动态的 - 以风险百分比的形式。手数的类型是在 Money management 参数中设置的。

Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 参数可以被禁用。为此，只需要简单地给参数传入 "0.0"。

在 EURUSD,H1 上运行的例子





以及在 USDJPY,H1 上运行



