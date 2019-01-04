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ScalpWiz 9001 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3797
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Marc Boggs
mq5 代码作者 - barabashkakvn
本EA交易只能在锁仓账户中运行!
这个EA交易使用了 CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo, COrderInfo 和 CArrayObj 类。
输入参数可以设置四个水平 - 标记用于设置挂单。标记的大小是基于以下逻辑:
Level #0 < Level #1 < Level #2 < Level #3
EA交易会持续监控状态 (在每一分时工作) 等候直到价格突破 iBands (布林带, BB) 指标线达到 Level #3 的距离，一旦侦测到突破，就设置挂单。下面的图片展示了一个侦测到顶部线被突破的例子：设置了四个止损卖出挂单
如果突破了底部线，就设置止损买入挂单。
每个挂单的生命周期都是由 Pending Stop orders expiration time (分钟数) 参数中设置的。手数的大小可以是固定的也可以是动态的 - 以风险百分比的形式。手数的类型是在 Money management 参数中设置的。
Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 参数可以被禁用。为此，只需要简单地给参数传入 "0.0"。
在 EURUSD,H1 上运行的例子
以及在 USDJPY,H1 上运行
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22678
简化地开启止损挂单
简要描述Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标
FineTuningMACandle
烛形形式的 FineTuningMA 指标Mirror_RSI
Mirror RSI 指标