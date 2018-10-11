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Индикаторы

i-KlPrice_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Осциллятор i-KlPrice  с использованием объемов.

Формула вычисления:

KlPrice_Vol = KlPrice  * Volume

Поскольку в индикаторе уже присутствует сглаживание итогового индикатора, домножение на объём производится до этого сглаживания.

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле с учётом этого, дополнительного сглаживания, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int                 HighLevel2=+150;          //уровень перекупленности 2
input int                 HighLevel1=+20;           //уровень перекупленности 1
input int                 LowLevel1=-20;            //уровень перепроданности 1
input int                 LowLevel2=-150;           //уровень перепроданности 2

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены  как уровни исходного индикатора, а домножение на объемы и сглаживание происходит на каждом тике индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

 

Рис.1. Индикатор i-KlPrice_Vol


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