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i-KlPrice_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор i-KlPrice с использованием объемов.
Формула вычисления:
Поскольку в индикаторе уже присутствует сглаживание итогового индикатора, домножение на объём производится до этого сглаживания.
По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле с учётом этого, дополнительного сглаживания, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.
input int HighLevel2=+150; //уровень перекупленности 2 input int HighLevel1=+20; //уровень перекупленности 1 input int LowLevel1=-20; //уровень перепроданности 1 input int LowLevel2=-150; //уровень перепроданности 2
Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как уровни исходного индикатора, а домножение на объемы и сглаживание происходит на каждом тике индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
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