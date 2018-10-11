Осциллятор i-KlPrice с использованием объемов.

Формула вычисления:

KlPrice_Vol = KlPrice * Volume

Поскольку в индикаторе уже присутствует сглаживание итогового индикатора, домножение на объём производится до этого сглаживания.



По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле с учётом этого, дополнительного сглаживания, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int HighLevel2=+ 150 ; input int HighLevel1=+ 20 ; input int LowLevel1=- 20 ; input int LowLevel2=- 150 ;

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как уровни исходного индикатора, а домножение на объемы и сглаживание происходит на каждом тике индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





