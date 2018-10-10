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Советники

Упрощенное открытие стоп ордеров - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
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Просмотров:
2283
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник предназначен для открытия BuyStop и SellStop ордеров.

В панели можно указать расстояние до ордера, лот стоплосс и тейкпрофит.

Кнопкой delete советник удаляет все отложенные ордера.

panel

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Heiken_Ashi_Smoothed_Chl Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Выставляет отложенные Stop ордера.

FineTuningMACandle FineTuningMACandle

Индикатор FineTuningMA в свечном виде