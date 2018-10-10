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Упрощенное открытие стоп ордеров - эксперт для MetaTrader 5
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Советник предназначен для открытия BuyStop и SellStop ордеров.
В панели можно указать расстояние до ордера, лот стоплосс и тейкпрофит.
Кнопкой delete советник удаляет все отложенные ордера.
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
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Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Выставляет отложенные Stop ордера.FineTuningMACandle
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