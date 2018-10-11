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Индикаторы

FineTuningMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1660
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор FineTuningMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.


Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Выставляет отложенные Stop ордера.

Упрощенное открытие стоп ордеров Упрощенное открытие стоп ордеров

Краткое описание

i-KlPrice_Vol i-KlPrice_Vol

Осциллятор i-KlPrice с использованием объемов

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах