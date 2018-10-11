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FineTuningMACandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle
ScalpWiz 9001
Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Выставляет отложенные Stop ордера.Упрощенное открытие стоп ордеров
Краткое описание
i-KlPrice_Vol
Осциллятор i-KlPrice с использованием объемовHeiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах