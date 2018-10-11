Индикатор FineTuningMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.









Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle

