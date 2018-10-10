Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi Smoothed