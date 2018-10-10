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Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1515
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.ex5.

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Heiken_Ashi_Smoothed_Chl Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend Heiken_Ashi_Smoothed_Trend

Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi Smoothed

Упрощенное открытие стоп ордеров Упрощенное открытие стоп ордеров

Краткое описание

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Выставляет отложенные Stop ордера.