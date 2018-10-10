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Heiken_Ashi_Smoothed_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.ex5.
Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
Heiken_Ashi_Smoothed_Chl
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечHeiken_Ashi_Smoothed_Trend
Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi Smoothed
Упрощенное открытие стоп ордеров
Краткое описаниеScalpWiz 9001
Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Выставляет отложенные Stop ордера.