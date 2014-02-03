Ставь лайки и следи за новостями
GannZIGZAG_Levels - индикатор для MetaTrader 5
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG.
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора GannZIGZAG.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Levels
