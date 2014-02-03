CodeBaseРазделы
Индикаторы

GannZIGZAG_Levels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2880
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG.

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора GannZIGZAG.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Levels

