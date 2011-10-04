Ставь лайки и следи за новостями
Fisher CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4452
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Fisher CG Oscillator - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора CG Oscillator.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия с осцилляторами Stochastic или RSI.
