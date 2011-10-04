CodeBaseРазделы
Fisher CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4452
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

Fisher CG Oscillator - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора CG Oscillator.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая  была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities"

Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия с осцилляторами Stochastic или RSI.

Рис.1 Индикатор Fisher CG Oscillator

