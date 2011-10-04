Реальный автор:

Witold Wozniak

Fisher CG Oscillator - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора CG Oscillator.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия с осцилляторами Stochastic или RSI.