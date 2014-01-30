CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-sig - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2767
(18)
Реальный автор:

3172552 & KimIV

Семафорный сигнальный индикатор с анализом пяти последних баров.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор i-sig

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

Торговая система с использованием осциллятора ColorJJRSX.

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorStepXCCX.

RChannel RChannel

Канал, построенный по внутридневным экстремумам.

GannZIGZAG GannZIGZAG

ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.