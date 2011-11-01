Ставь лайки и следи за новостями
Симметричный нормированный осциллятор, построенный по идеям с сайта TrendLaboratory Ltd.
Окрашивается в зависимости от направления действующего тренда. Вследствие того, что индикатор осцилляторного типа, подаваемые им сигналы следует фильтровать с помощью дополнительного индикатора тренда, например, какой-нибудь скользящей средней.
В данном индикаторе можно менять алгоритм усреднения:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.
- Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
- Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;
- Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
- Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
