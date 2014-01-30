CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorJJRSX - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2274
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_ColorJJRSX построен на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorJJRSX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления индикатора с изменением цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJJRSX.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorStepXCCX.

i-DRProjections i-DRProjections

Индикатор, прогнозирующий дневные диапазоны цен и рисующий их в виде закрашенных прямоугольников.

i-sig i-sig

Семафорный сигнальный индикатор с анализом пяти последних баров.

RChannel RChannel

Канал, построенный по внутридневным экстремумам.