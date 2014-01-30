Ставь лайки и следи за новостями
Exp_ColorJJRSX - эксперт для MetaTrader 5
- 2274
-
Эксперт Exp_ColorJJRSX построен на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorJJRSX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления индикатора с изменением цвета.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJJRSX.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
