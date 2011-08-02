Реальный автор:

John Ehlers

Индикатор Laguerre представляет собой алгоритм индикатора RSI (Relative Strength Index), построенный на основе адаптивного фильтра Laguerre.



Он был создан Джоном Элерсом (John Ehlers) - экспертом, применившим технику цифровой обработки сигналов к торговле фьючерсами. В разделе Technical Papers (Техническая документация) его сайта можно найти множество примеров работы его метода. Laguerre - это непрерывная кривая перепроданности/перекупленности. Покупаем, когда цена поднимается выше верхнего уровня, продаем когда она опускается ниже нижнего уровня.



Пробой средней линии тоже может считаться достаточно сильным сигналом для сделок. Выход из зон перекупленности и перепроданности - это еще один способ получения торговых сигналов с помощью этого индикатора.