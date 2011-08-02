Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 10909
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
John Ehlers
Индикатор Laguerre представляет собой алгоритм индикатора RSI (Relative Strength Index), построенный на основе адаптивного фильтра Laguerre.
Он был создан Джоном Элерсом (John Ehlers) - экспертом, применившим технику цифровой обработки сигналов к торговле фьючерсами. В разделе Technical Papers (Техническая документация) его сайта можно найти множество примеров работы его метода. Laguerre - это непрерывная кривая перепроданности/перекупленности. Покупаем, когда цена поднимается выше верхнего уровня, продаем когда она опускается ниже нижнего уровня.
Пробой средней линии тоже может считаться достаточно сильным сигналом для сделок. Выход из зон перекупленности и перепроданности - это еще один способ получения торговых сигналов с помощью этого индикатора.
Канал Келтнера - это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже скользящей средней.ZerolagStochs
Аналог Стохастического осциллятора с минимальным лагом.
Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.).Karacatica
Индикатор формирует сигналы входа в рынок на основании показаний индикатора ADX.