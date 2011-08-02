CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Laguerre - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
10909
Рейтинг:
(50)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

John Ehlers

Индикатор Laguerre представляет собой алгоритм индикатора RSI (Relative Strength Index), построенный на основе адаптивного фильтра Laguerre.

Он был создан Джоном Элерсом (John Ehlers) - экспертом, применившим технику цифровой обработки сигналов к торговле фьючерсами. В разделе Technical Papers (Техническая документация) его сайта можно найти множество примеров работы его метода. Laguerre - это непрерывная кривая перепроданности/перекупленности. Покупаем, когда цена поднимается выше верхнего уровня, продаем когда она опускается ниже нижнего уровня.

Пробой средней линии тоже может считаться достаточно сильным сигналом для сделок. Выход из зон перекупленности и перепроданности - это еще один способ получения торговых сигналов с помощью этого индикатора.

Индикатор ColorLaguerre

Keltner Channel Keltner Channel

Канал Келтнера - это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже скользящей средней.

ZerolagStochs ZerolagStochs

Аналог Стохастического осциллятора с минимальным лагом.

Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers

Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.).

Karacatica Karacatica

Индикатор формирует сигналы входа в рынок на основании показаний индикатора ADX.