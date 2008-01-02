Простой мультифреймовый индикатор для любителей видеть индикаторы старших таймфреймов на текущем графике.



За базовый взят инидикатор JMASlope. Поэтому для работы мультифреймового индикатора обязательно наличие базового индикатора, который также прилагается.

JMASlope разработан TrendLaboratory Ltd. (Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd.). За что им большое спасибо.



Базовый индикатор JMASlope хорошо выявляет пики ценовых импульсов, а также дивергенцию этих импульсов. Кроме того он косвенно определяет силу импульса,

путем сравнения размеров предыдущих пиков.



Мне кажется, что такой индикатор будет очень полезен для любителей скальперской и свинговой торговли.



Однако использование индикатора на текущем графике в чистом виде, предполагает большое количество ошибок, так как индикатор не показывает общую картину.

Поэтому для уменьшения таких ошибок и создан мультифреймовый индикатор JMASlope_МTF.



Если на графике установить базовый индикатор и мультифреймовый, то картина развития текущей ситуации станет более понятной.

Мультитаймовый индикатор будет выявлять более глобальные импульсы, а базовый индикатор будет определять структуру и составные части этого глобального импульса.

В такой ситуации этот набор может быть полезен и тем, кто анализирует рынок с помощью волн Эллиотта.

P.S. Данный мультифреймовый индикатор может быть использован практически с любыми базовыми индикаторами, у которых есть два входных параметра типа INTEGER, даже если название входных параметров не соответствуют оригиналу. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ИХ БЫЛО ТОЛЬКО ДВА И ОНИ БЫЛИ ТИПА INTEGER.

Во входном параметре INDICATOR замените название инидикатора на Ваш, настройте необходимый таймфрейм, настройте первый параметр и второй параметр. В результате Вы получите гистограмму Вашего базового индикатора в любом таймфрейме.