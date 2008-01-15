Ставь лайки и следи за новостями
SlopeDirection_MTF - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 14189
- 14189
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Также очень простой индикатор, который просто дополняет существующий Slope Direction Line
Он взят в основу построения мульти таймового индикатора. Поэтому наличие базового индикатора обязательно. Он прилагается.
Информацию о системе можно взять тут: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982
В базе система использует метод 3-х экранов.
На сегодняшний день метод 3-х экранов чаще всего заменяют МультиТаймовые индикаторы. И этот не исключение.
Настройки простые до безобразия.
P.S. Опять же таки, можете использовать этот MTF индикатор для формирования мультифреймовых линий от любого Вашего базового индикатора.
Главное чтобы у Вашего базового индикатора настройки были такого же типа как в MTF индикаторе. Название настроек значения не имеет.
В настройках MTF индикатора поменяйте название на имя Вашего базового индикатора.
