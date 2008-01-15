CodeBaseРазделы
SlopeDirection_MTF - индикатор для MetaTrader 4

Также очень простой индикатор, который просто дополняет существующий Slope Direction Line
Он взят в основу построения мульти таймового индикатора. Поэтому наличие базового индикатора обязательно. Он прилагается.

Информацию о системе можно взять тут: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

В базе система использует метод 3-х экранов.

На сегодняшний день метод 3-х экранов чаще всего заменяют МультиТаймовые индикаторы.  И этот не исключение.

Настройки простые до безобразия.

P.S. Опять же таки, можете использовать этот MTF индикатор для формирования мультифреймовых линий от любого Вашего базового индикатора.

Главное чтобы у Вашего базового индикатора настройки были такого же типа как в MTF индикаторе. Название настроек значения не имеет.

В настройках MTF индикатора поменяйте название на имя Вашего базового индикатора. 

 

 

