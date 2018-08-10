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Renko 2.0 - индикатор для MetaTrader 5
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Новый индикатор Renko 2.0 с большим количеством отображаемой информации (время, объемы и спред).
Применяется библиотека Symbol для MetaTrader 5 от fxsaber.
Размер свечей можно задавать в тиках, пипсах или в пунктах.
Вдохновлен индикатором Renko для MQL5 Сергея Иваненко и эксперт Renko Live Charts v4.13 для MQL4 Тима Уэлша.
Также смотрите новый эксперт Renko 2.0 Offline.
Параметры
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История версий
2017-12-31:
- Добавлен параметр Bars History для повышения производительности.
2018-01-04:
- Исправлено: ошибка выхода за пределы массива для параметра Bars History.
- Исправлено: некорректное построение двух свечей Ренко при максимальном уровне пивот.
2018-01-13:
- Исправлено: размер теней при перезагрузке истории и графика
- Исправлено: ошибочное построение теней с размером свечей.
2018-01-15:
- Исправлено: минимальный размер свечей теперь равен одному тику.
2018-01-17:
- Добавлен нормализованный буферный массив для повышения производительности. Совместно с Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
- Добавлен алгоритм перезагрузки графика и другие исправления.
2018-03-08:
- Реализована библиотека Renko 2.0 с Renko 2 Offline, пользовательской генерацией символов, объемами, цветами разрывов и прочими улучшениями.
2018-03-28:
- Исправлены события и время котировок Ренко.
2018-04-02:
- Исправлено время открытия свечей Ренко в котировках Ренко.
2018-05-02:
- Исправлены объемы Ренко и другие ошибки, улучшена производительность.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19559
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