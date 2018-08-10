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Индикаторы

Renko 2.0 - индикатор для MetaTrader 5

Guilherme Santos
Guilherme Santos

Guilherme Santos

  • Senior Data/Analytics Engineer | Tech Lead | SQL Expert в  Blue Orange Digital
  • Бразилия
  • 8868
Download the new Renko at
www.renkobr.com.br

Contact information
e-mail: fishguil@gmail.com
4 кода 2 темы 17 комментариев
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Просмотров:
4577
Рейтинг:
(63)
Опубликован:
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Новый индикатор Renko 2.0 с большим количеством отображаемой информации (время, объемы и спред).

Применяется библиотека Symbol для MetaTrader 5 от fxsaber.

Размер свечей можно задавать в тиках, пипсах или в пунктах.

Вдохновлен индикатором Renko для MQL5 Сергея Иваненко и эксперт Renko Live Charts v4.13 для MQL4 Тима Уэлша.

Также смотрите новый эксперт Renko 2.0 Offline.


Параметры

Renko 2.0: параметры


Отображение

Renko 2.0: свечи размером 5 пипсов


История версий

2017-12-31:

  • Добавлен параметр Bars History для повышения производительности.

2018-01-04:

  • Исправлено: ошибка выхода за пределы массива для параметра Bars History.
  • Исправлено: некорректное построение двух свечей Ренко при максимальном уровне пивот.

2018-01-13:

  • Исправлено: размер теней при перезагрузке истории и графика
  • Исправлено: ошибочное построение теней с размером свечей.

2018-01-15:

  • Исправлено: минимальный размер свечей теперь равен одному тику.

2018-01-17:

  • Добавлен нормализованный буферный массив для повышения производительности. Совместно с Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
  • Добавлен алгоритм перезагрузки графика и другие исправления.

2018-03-08:

  • Реализована библиотека Renko 2.0 с Renko 2 Offline, пользовательской генерацией символов, объемами, цветами разрывов и прочими улучшениями.

2018-03-28:

  • Исправлены события и время котировок Ренко.

2018-04-02:

  • Исправлено время открытия свечей Ренко в котировках Ренко.

2018-05-02:

  • Исправлены объемы Ренко и другие ошибки, улучшена производительность.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19559

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