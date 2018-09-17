無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
レンコン2.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1412
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
新しいレンコン 2.0 (インジケータ) は、より多くの情報 (時間、ボリューム、およびスプレッド)があります。
MetaTrader5のシンボルライブラリを fxsaber によって参照します。
ティックサイズ、Pip サイズ、またはポイントを使用して構成します。
Serhii Ivanenko とMQL5 のレンコンに触発さティムウェルチの MQL4 のライブチャート v 4.13 。
オフラインで新しいレンコン 2.0をチェックすることを忘れないでください。
パラメータ
ビュー
バージョン履歴
2017-12-31:
- パフォーマンス向上のために足の履歴エントリーを実装しました。
2018-01-04:
- 足の履歴エントリーの範囲外の例外の配列を修正。
- 固定: ピボットが高いときの2つのレンコンレンガの無効なプロット.
2018-01-13:
- 固定: ヒストリーとチャートリロードのウィックサイズ.
- 固定: レンガサイズのウィックの形式が不正
2018-01-15:
- 固定: 1 ティックに最小レンガサイズ。
2018-01-17:
- パフォーマンスを向上させるために、通常の配列バッファを実装。 w/ Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
- チャートのリロードアルゴリズムとその他の修正を実装。
2018-03-08:
- レンコン2オフライン、カスタムシンボル生成、ボリューム、ギャップカラー、およびその他の改善を備えたレンコン2.0 ライブラリを実装。
2018-03-28:
- レンコンレートからの固定イベントと時間。
2018-04-02:
- レンコンレートの固定レンコンオープンタイム
2018-05-02:
- レンコンボリューム、バグ、およびパフォーマンスを修正しました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19559
EES Hedger
このユーティリティは、現在のシンボルに対して裁量または別の EA によって開かれたポジションを追跡し、反対のポジションを開きます。 ポジションを開くと、OnTradeTransaction で追跡されます。価格ロールバック
木曜日から金曜日にのみトレードするトレーディングシステム。
CDouble & CDoubleVector
MQL開発、型 (double) のプリミティブラッパークラス、および CDouble オブジェクトのベクターで使用される一般的なラウンディングメソッドライブラリ。 MQL5 と MQL4 の互換性!AbsolutelyNoLagLWMA
ダブル LWMA を使用した移動平均とカラーでの実装。