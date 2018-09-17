コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

レンコン2.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Guilherme Santos | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1412
評価:
(63)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
Symbol.mqh (5.22 KB) ビュー
Renko2.mqh (33.7 KB) ビュー
renko2.mq5 (12.6 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

新しいレンコン 2.0 (インジケータ) は、より多くの情報 (時間、ボリューム、およびスプレッド)があります。

MetaTrader5のシンボルライブラリを fxsaber によって参照します。

ティックサイズ、Pip サイズ、またはポイントを使用して構成します。

Serhii Ivanenko とMQL5 のレンコンに触発さティムウェルチの MQL4 のライブチャート v 4.13

オフラインで新しいレンコン 2.0をチェックすることを忘れないでください。


パラメータ

レンコン 2.0: パラメータ


ビュー

レンコン 2.0: 5 ピップロウソク足


バージョン履歴

2017-12-31:

  • パフォーマンス向上のために足の履歴エントリーを実装しました。

2018-01-04:

  • 足の履歴エントリーの範囲外の例外の配列を修正。
  • 固定: ピボットが高いときの2つのレンコンレンガの無効なプロット.

2018-01-13:

  • 固定: ヒストリーとチャートリロードのウィックサイズ.
  • 固定: レンガサイズのウィックの形式が不正

2018-01-15:

  • 固定: 1 ティックに最小レンガサイズ。

2018-01-17:

  • パフォーマンスを向上させるために、通常の配列バッファを実装。 w/ Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
  • チャートのリロードアルゴリズムとその他の修正を実装。

2018-03-08:

  • レンコン2オフライン、カスタムシンボル生成、ボリューム、ギャップカラー、およびその他の改善を備えたレンコン2.0 ライブラリを実装。

2018-03-28:

  • レンコンレートからの固定イベントと時間。

2018-04-02:

  • レンコンレートの固定レンコンオープンタイム

2018-05-02:

  • レンコンボリューム、バグ、およびパフォーマンスを修正しました。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19559

EES Hedger EES Hedger

このユーティリティは、現在のシンボルに対して裁量または別の EA によって開かれたポジションを追跡し、反対のポジションを開きます。 ポジションを開くと、OnTradeTransaction で追跡されます。

価格ロールバック 価格ロールバック

木曜日から金曜日にのみトレードするトレーディングシステム。

CDouble &amp; CDoubleVector CDouble &amp; CDoubleVector

MQL開発、型 (double) のプリミティブラッパークラス、および CDouble オブジェクトのベクターで使用される一般的なラウンディングメソッドライブラリ。 MQL5 と MQL4 の互換性!

AbsolutelyNoLagLWMA AbsolutelyNoLagLWMA

ダブル LWMA を使用した移動平均とカラーでの実装。