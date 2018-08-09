Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Трендовый индикатор из трех разнопериодичных мувингов с использованием в расчётах Average True Range.