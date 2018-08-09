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LinearRegressionChannel_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: dimicr
Канал линейной регрессии с сохранением своих значений в индикаторных буферах и с цветным фоновым заполнением канала.
Рис.1. Индикатор LinearRegressionChannel_Cloud
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