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Индикаторы

LinearRegressionChannel_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1822
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: dimicr

Канал линейной регрессии с сохранением своих значений в индикаторных буферах и с цветным фоновым заполнением канала. 

Рис.1. Индикатор LinearRegressionChannel_Cloud

Рис.1. Индикатор LinearRegressionChannel_Cloud


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