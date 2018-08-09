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Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorXPWMA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трёх индикаторов.
Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для первой системы, к примеру:
input uint A_BuyTotalMMTriger=5; //A количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов input uint A_BuyLossMMTriger=3; //A количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint A_SellTotalMMTriger=5;//A количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов input uint A_SellLossMMTriger=3; //A количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double A_SmallMM=0.01; //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double A_MM=0.1; //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode A_MMMode=LOT; //A способ определения размера лота
При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.
Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для второй торговой системы:
input uint B_BuyTotalMMTriger=5; //B количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов input uint B_BuyLossMMTriger=3; //B количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint B_SellTotalMMTriger=5;//B количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов input uint B_SellLossMMTriger=3; //B количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double B_SmallMM=0.01; //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double B_MM=0.1; //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode B_MMMode=LOT; //B способ определения размера лота
Для третьей системы во входных параметрах поменяется только префикс C_.
Наиболее оптимальным вариантом настройки такого эксперта будет на каждой торговой системе индивидуально с отключением остальных двух торговых систем с помощью соответствующих этим системам переключателей в виде входных параметров типа:
input bool B_BuyPosOpen=true; //B Разрешение для входа в лонг input bool B_SellPosOpen=true; //B Разрешение для входа в шорт
Установив их в положение false.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXPWMA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H2, H4 и H8.
Рис. 2. График результатов тестирования
Трендовый индикатор из трех разнопериодичных мувингов с использованием в расчётах Average True Range.RSI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Канал линейной регрессии с сохранением своих значений в индикаторных буферах и с цветным фоновым заполнением каналаRenko 2.0
Индикатор для построения полноценных графиков Ренко с тенями. Размер свечей можно задавать в тиках, пипсах или в пунктах.