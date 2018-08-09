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Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorXPWMA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трёх индикаторов.

Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для первой системы, к примеру:

input uint    A_BuyTotalMMTriger=5; //A количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов
input uint    A_BuyLossMMTriger=3;  //A количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    A_SellTotalMMTriger=5;//A количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов
input uint    A_SellLossMMTriger=3; //A количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  A_SmallMM=0.01;       //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  A_MM=0.1;             //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode A_MMMode=LOT;      //A способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для второй торговой системы:

input uint    B_BuyTotalMMTriger=5; //B количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов
input uint    B_BuyLossMMTriger=3;  //B количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    B_SellTotalMMTriger=5;//B количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов
input uint    B_SellLossMMTriger=3; //B количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  B_SmallMM=0.01;       //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  B_MM=0.1;             //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode B_MMMode=LOT;      //B способ определения размера лота

Для третьей системы во входных параметрах поменяется только префикс C_.

Наиболее оптимальным вариантом настройки такого эксперта будет на каждой торговой системе индивидуально с отключением остальных двух торговых систем с помощью соответствующих этим системам переключателей в виде входных параметров типа:

input bool    B_BuyPosOpen=true;    //B Разрешение для входа в лонг
input bool    B_SellPosOpen=true;   //B Разрешение для входа в шорт

Установив их в положение false.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXPWMA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H2, H4 и H8.

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

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Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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