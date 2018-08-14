请观看如何免费下载自动交易
新的 Renko 2.0 (指标)，包含更多信息 (时间，数量和点差)。
通过 fxsaber 引用 MetaTrader 5 的 Symbol 函数库。
配置使用逐笔报价，点值或点数进行配置。
受到 Serhii Ivanenko 的 MQL5 版 Renko 和 Tim Welch 的 MQL4 版的 Renko Live Charts v4.13 启发。
不要忘记检查新的 Renko 2.0 Offline。
参数
视图
版本历史
2017-12-31:
- 实现了柱线历史输入以便获得更好的性能。
2018-01-04:
- 修复: 柱线历史输入的数组超出范围异常。
- 修复: 当轴点较高时，两块 Renko 砖绘制无效。
2018-01-13:
- 修复: 重新加载历史和图表时灯芯大小。
- 修正：砖尺寸导致的灯芯畸形。
2018-01-15:
- 修正：最小砖尺寸为一笔逐笔报价。
2018-01-17:
- 实现了正常数组缓冲区以便获得更好的性能 w/ Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
- 实现图表重载算法和其它校正。
2018-03-08:
- 使用 Renko 2 Offline 实现 Renko 2.0 函数库，自定义符号生成，交易量，缺口颜色和其它改进。
2018-03-28:
- 修正了 Renko 数率值的事件和时间。
2018-04-02:
- 修正了 Renko 基于数率值的开盘时间。
2018-05-02:
- 修复了 Renko 成交量，缺陷和性能。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19559
