Renko 2.0 - MetaTrader 5脚本

Guilherme Santos
\MQL5\Include\
Symbol.mqh (5.22 KB) 预览
Renko2.mqh (33.7 KB) 预览
renko2.mq5 (12.6 KB) 预览
新的 Renko 2.0 (指标)，包含更多信息 (时间，数量和点差)。

通过 fxsaber 引用 MetaTrader 5 的 Symbol 函数库。

配置使用逐笔报价，点值或点数进行配置。

受到 Serhii Ivanenko 的 MQL5 版 Renko 和 Tim Welch 的 MQL4 版的 Renko Live Charts v4.13 启发。

不要忘记检查新的 Renko 2.0 Offline


参数

Renko 2.0: 参数


视图

Renko 2.0: 5 pips candles


版本历史

2017-12-31:

  • 实现了柱线历史输入以便获得更好的性能。

2018-01-04:

  • 修复: 柱线历史输入的数组超出范围异常。
  • 修复: 当轴点较高时，两块 Renko 砖绘制无效。

2018-01-13:

  • 修复: 重新加载历史和图表时灯芯大小。
  • 修正：砖尺寸导致的灯芯畸形。

2018-01-15:

  • 修正：最小砖尺寸为一笔逐笔报价。

2018-01-17:

  • 实现了正常数组缓冲区以便获得更好的性能 w/ Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
  • 实现图表重载算法和其它校正。

2018-03-08:

  • 使用 Renko 2 Offline 实现 Renko 2.0 函数库，自定义符号生成，交易量，缺口颜色和其它改进。

2018-03-28:

  • 修正了 Renko 数率值的事件和时间。

2018-04-02:

  • 修正了 Renko 基于数率值的开盘时间。

2018-05-02:

  • 修复了 Renko 成交量，缺陷和性能。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19559

