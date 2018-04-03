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Renko 2.0 Offline - библиотека для MetaTrader 5

Guilherme Santos
Guilherme Santos

Guilherme Santos

  • Senior Data/Analytics Engineer | Tech Lead | SQL Expert в  Blue Orange Digital
  • Бразилия
  • 8868
Download the new Renko at
www.renkobr.com.br

Contact information
e-mail: fishguil@gmail.com
4 кода 2 темы 17 комментариев
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Просмотров:
3514
Рейтинг:
(108)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Неторгующий советник Renko 2.0 Offline генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.

Важно! Всегда оставляйте его на графике M1.

Полный график Ренко с фитилями. Доступен и оффлайн!

Основан на индикаторе Renko 2.0.

Ссылается на библиотеку Symbol для MetaTrader 5, написанную пользователем fxsaber.

Настраивается с использованием тикового размера, размера в пипсах и в пунктах.


Параметры



Отображение

Renko 2.0 Offline: 5 pips candles

Вы можете свободно использовать свои любимые индикаторы на пользовательских символах, сгенерированных Renko 2.0 Offline.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20254

ErrorDesc ErrorDesc

Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия индикатора Stochastic RSI использует своего рода сигнальную линию для повышения чувствительности.

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