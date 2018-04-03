Неторгующий советник Renko 2.0 Offline генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.

Важно! Всегда оставляйте его на графике M1.

Полный график Ренко с фитилями. Доступен и оффлайн!



Основан на индикаторе Renko 2.0.

Ссылается на библиотеку Symbol для MetaTrader 5, написанную пользователем fxsaber.

Настраивается с использованием тикового размера, размера в пипсах и в пунктах.





Параметры









Отображение

Вы можете свободно использовать свои любимые индикаторы на пользовательских символах, сгенерированных Renko 2.0 Offline.