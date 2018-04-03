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Renko 2.0 Offline - библиотека для MetaTrader 5
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Неторгующий советник Renko 2.0 Offline генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.
Полный график Ренко с фитилями. Доступен и оффлайн!
Основан на индикаторе Renko 2.0.
Ссылается на библиотеку Symbol для MetaTrader 5, написанную пользователем fxsaber.
Настраивается с использованием тикового размера, размера в пипсах и в пунктах.
Параметры
Отображение
Вы можете свободно использовать свои любимые индикаторы на пользовательских символах, сгенерированных Renko 2.0 Offline.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20254
Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.Stochastic RSI
Эта версия индикатора Stochastic RSI использует своего рода сигнальную линию для повышения чувствительности.