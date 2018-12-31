CodeBaseSeções
Renko 2.0 - indicador para MetaTrader 5

Guilherme Santos
Novo Renko 2.0 (indicador) com muito mais informações (tempo, volumes e spread).
Inspirado no Renko para MQL5 feito por Serhii Ivanenko e Renko Live Charts v4.13 para MQL4 por Tim Welch.
Referenciando a biblioteca Symbol para MetaTrader 5 por fxsaber.

Um indicador completo do gráfico Renko com sombras. Configure usando o Tick Size, Pip Size, Points ou R. com reversões assimétricas!

Não esqueça de conferir o novo Renko 2.0 Offline.

Parâmetros

Parâmetros Renko 2.0


Panorama

Renko 2.0: 5 pips candles


Histórico da versão

31-12-2017:

  • Implementado a Entrada do Histórico de Barras para melhor desempenho.

04-01-2018:

  • Corrigido: Array fora do intervalo, exceto para entrada do Histórico de Barras
  • Corrigido: Plot inválido de dois blocos Renko quando do pivot máximo.

13-01-2018:

  • Corrigido: Tamanho da sombra no histórico e no recarregamento do gráfico.
  • Corrigido: Sombra malformada com o tamanho do bloco.

15-01-2018:

  • Corrigido: Tamanho mínimo do bloco para um tick.

17-01-2018:

  • Implementado buffer de array normal para melhor desempenho. com Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
  • Algoritmo de atualização de gráfico implementado e outras correções.

08-03-2018:

  • Implantação da biblioteca Renko 2.0 com o Renko 2 Offline, geração de símbolos personalizados, volumes, gap de cores e outras melhorias.

28-03-2018:

  • Corrigido eventos e tempo dos rates do Renko.

02-04-2018:

  • Corrigido tempo de abertura nos rates do Renko.

02-05-2018:

  • Corrigido volumes, bugs e performance do Renko.

21-06-2018:

  • Nova biblioteca com tick personalizados, desempenho e outras melhorias

27-09-2018:

  • Reversões assimétricas, correções no tamanho da sombra e inicialização



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19559

