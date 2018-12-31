Novo Renko 2.0 (indicador) com muito mais informações (tempo, volumes e spread).

Inspirado no Renko para MQL5 feito por Serhii Ivanenko e Renko Live Charts v4.13 para MQL4 por Tim Welch.

Referenciando a biblioteca Referenciando a biblioteca Symbol para MetaTrader 5 por fxsaber.

Um indicador completo do gráfico Renko com sombras. Configure usando o Tick Size, Pip Size, Points ou R. com reversões assimétricas!



Não esqueça de conferir o novo Renko 2.0 Offline.

Parâmetros









Panorama





Histórico da versão

31-12-2017: Implementado a Entrada do Histórico de Barras para melhor desempenho. 04-01-2018: Corrigido: Array fora do intervalo, exceto para entrada do Histórico de Barras

Corrigido: Plot inválido de dois blocos Renko quando do pivot máximo. 13-01-2018: Corrigido: Tamanho da sombra no histórico e no recarregamento do gráfico.

Corrigido: Sombra malformada com o tamanho do bloco. 15-01-2018: Corrigido: Tamanho mínimo do bloco para um tick. 17-01-2018: Implementado buffer de array normal para melhor desempenho. com Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>

Algoritmo de atualização de gráfico implementado e outras correções. 08-03-2018: Implantação da biblioteca Renko 2.0 com o Renko 2 Offline, geração de símbolos personalizados, volumes, gap de cores e outras melhorias. 28-03-2018: Corrigido eventos e tempo dos rates do Renko. 02-04-2018: Corrigido tempo de abertura nos rates do Renko. 02-05-2018: Corrigido volumes, bugs e performance do Renko. 21-06-2018: Nova biblioteca com tick personalizados, desempenho e outras melhorias 27-09-2018:

Reversões assimétricas, correções no tamanho da sombra e inicialização





