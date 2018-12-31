Participe de nossa página de fãs
Renko 2.0 - indicador para MetaTrader 5
37341
Novo Renko 2.0 (indicador) com muito mais informações (tempo, volumes e spread).
Inspirado no Renko para MQL5 feito por Serhii Ivanenko e Renko Live Charts v4.13 para MQL4 por Tim Welch.
Referenciando a biblioteca Symbol para MetaTrader 5 por fxsaber.
Um indicador completo do gráfico Renko com sombras. Configure usando o Tick Size, Pip Size, Points ou R. com reversões assimétricas!
Não esqueça de conferir o novo Renko 2.0 Offline.
Parâmetros
Panorama
Histórico da versão
31-12-2017:
- Implementado a Entrada do Histórico de Barras para melhor desempenho.
04-01-2018:
- Corrigido: Array fora do intervalo, exceto para entrada do Histórico de Barras
- Corrigido: Plot inválido de dois blocos Renko quando do pivot máximo.
13-01-2018:
- Corrigido: Tamanho da sombra no histórico e no recarregamento do gráfico.
- Corrigido: Sombra malformada com o tamanho do bloco.
15-01-2018:
- Corrigido: Tamanho mínimo do bloco para um tick.
17-01-2018:
- Implementado buffer de array normal para melhor desempenho. com Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
- Algoritmo de atualização de gráfico implementado e outras correções.
08-03-2018:
- Implantação da biblioteca Renko 2.0 com o Renko 2 Offline, geração de símbolos personalizados, volumes, gap de cores e outras melhorias.
28-03-2018:
- Corrigido eventos e tempo dos rates do Renko.
02-04-2018:
- Corrigido tempo de abertura nos rates do Renko.
02-05-2018:
- Corrigido volumes, bugs e performance do Renko.
21-06-2018:
- Nova biblioteca com tick personalizados, desempenho e outras melhorias
27-09-2018:
- Reversões assimétricas, correções no tamanho da sombra e inicialização
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19559
