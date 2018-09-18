Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Renko 2.0 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 7119
- 7119
- Ranking:
-
- Publicado:
Nuevo indicador Renko 2.0 con mucha información visual (hora, volúmenes y spread).
Se aplica la librería Symbol para MetaTrader 5 escrita por el usuario fxsaber.
Se puede establecer el tamaño de las velas en ticks, pips o en puntos.
Está inspirado por el indicador Renko para MQL5 de Serhii Ivanenko y por el EA Renko Live Charts v4.13 para MQL4 de Tim Welch.
No olvide revisar el EA Renko 2.0 Offline.
Parámetros
Visualización
Historial de versiones
2017-12-31:
- Ha sido añadido el parámetro Bars History para aumentar la rendimiento.
2018-01-04:
- Corregido: error de la superación del tamaño del array para el parámetro Bars History.
- Corregido: construcción incorrecta de dos velas Renko con el nivel máximo de los pivotes.
2018-01-13:
- Corregido: tamaño de las sombras al reiniciar el historial y el gráfico.
- Corregido: corrección errónea de las sombras con tamaño de las velas.
2018-01-15:
- Corregido: ahora el tamaño mínimo de las velas es igual a un tick.
2018-01-17:
- Ha sido añadido el array normalizado de búferes para aumentar la rendimiento. Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
- Ha sido añadido el algoritmo del reinicio del gráfico y otras mejoras.
2018-03-08:
- Ha sido implementada la librería Renko 2.0 con Renko 2 Offline, generación personalizada de los símbolos, volúmenes, colores de las rupturas y otras mejoras.
2018-03-28:
- Han sido corregidas los eventos y la hora de cotizaciones de Renko.
2018-04-02:
- Ha sido corregida la hora de la apertura de las velas de Renko en las cotizaciones de Renko.
2018-05-02:
- Han sido corregidos los volúmenes Renko y otros errores, ha sido aumentada la rendimiento.
