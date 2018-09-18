CodeBaseSecciones
Renko 2.0 - indicador para MetaTrader 5

Guilherme Santos
Nuevo indicador Renko 2.0 con mucha información visual (hora, volúmenes y spread).

Se aplica la librería Symbol para MetaTrader 5 escrita por el usuario fxsaber.

Se puede establecer el tamaño de las velas en ticks, pips o en puntos.

Está inspirado por el indicador Renko para MQL5 de Serhii Ivanenko y por el EA Renko Live Charts v4.13 para MQL4 de Tim Welch.

No olvide revisar el EA Renko 2.0 Offline.


Parámetros

Renko 2.0: parámetros


Visualización

Renko 2.0: velas de 5 pips


Historial de versiones

2017-12-31:

  • Ha sido añadido el parámetro Bars History para aumentar la rendimiento.

2018-01-04:

  • Corregido: error de la superación del tamaño del array para el parámetro Bars History.
  • Corregido: construcción incorrecta de dos velas Renko con el nivel máximo de los pivotes.

2018-01-13:

  • Corregido: tamaño de las sombras al reiniciar el historial y el gráfico.
  • Corregido: corrección errónea de las sombras con tamaño de las velas.

2018-01-15:

  • Corregido: ahora el tamaño mínimo de las velas es igual a un tick.

2018-01-17:

  • Ha sido añadido el array normalizado de búferes para aumentar la rendimiento. Aécio F. Neto <aecio.neto@xcalper.com.br>
  • Ha sido añadido el algoritmo del reinicio del gráfico y otras mejoras.

2018-03-08:

  • Ha sido implementada la librería Renko 2.0 con Renko 2 Offline, generación personalizada de los símbolos, volúmenes, colores de las rupturas y otras mejoras.

2018-03-28:

  • Han sido corregidas los eventos y la hora de cotizaciones de Renko.

2018-04-02:

  • Ha sido corregida la hora de la apertura de las velas de Renko en las cotizaciones de Renko.

2018-05-02:

  • Han sido corregidos los volúmenes Renko y otros errores, ha sido aumentada la rendimiento.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19559

