Nuevo indicador Renko 2.0 con mucha información visual (hora, volúmenes y spread).

Se aplica la librería Symbol para MetaTrader 5 escrita por el usuario fxsaber.

Se puede establecer el tamaño de las velas en ticks, pips o en puntos.

Está inspirado por el indicador Renko para MQL5 de Serhii Ivanenko y por el EA Renko Live Charts v4.13 para MQL4 de Tim Welch.

No olvide revisar el EA Renko 2.0 Offline.





Parámetros





Visualización





Historial de versiones