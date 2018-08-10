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Export Positions History - скрипт для MetaTrader 5

amrali
amrali

amrali

45 кодов 10 тем 1053 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1902
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Скрипт экспортирует историю закрытых позиций в CSV-файл.

Поддерживаются только хеджинговые счета (Forex).

Чтобы экспортировать всю историю торговли, оставьте значения по умолчанию для параметров Start date и End date (1970.01.01 00:00:00).

Все закрытые позиции будут восстановлены точно так же, как на вкладке "История" терминала MetaTrader 5.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21434

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