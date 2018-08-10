Библиотека для проведения общих методов округления, используемых в разработке MQL-приложений, примитивный класс-оболочка для значений типа double и вектор для объектов CDouble. Совместима с MQL5 и MQL4!

Индикатор для построения полноценных графиков Ренко с тенями. Размер свечей можно задавать в тиках, пипсах или в пунктах.