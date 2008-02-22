Смотри, как бесплатно скачать роботов
StepChoppy_v2 - индикатор для MetaTrader 4
- 3615
Автор: igorad
Индикатор StepChoppy_v2. Использует индикаторы: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7897
