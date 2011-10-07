CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StepMA_Line - индикатор для MetaTrader 5

igorad | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3240
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

igorad

Индикатор StepMA, выполненный в виде скользящей средней.

Торговые сигналы:

  • Покупаем, когда происходит смена цвета линии индикатора с розового на синий. Удерживаем длинную позицию до тех пор, пока цвет линии не меняется.
  • Продаем при изменении цвета линии с синего на розовый и удерживаем короткую позицию до очередной смены цвета на синий.

Индикатор StepMA Line

Waddah Attar Explosion Waddah Attar Explosion

Индикатор показывает, когда рынок начинает двигаться быстрее. Кроме того, он подсказывает трейдеру когда покупать, продавать и выходить из сделки.

Smoothed ADX Smoothed ADX

Существует множество алгоритмов сглаживания, этот индикатор является сглаживанием стандартного индикатора ADX.

VininI WPR FO VininI WPR FO

Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).

Индикатор Fisher Transform Индикатор Fisher Transform

Индикатор Fisher, рассчитывая минимальные и максимальные уровни цены в предыдущей истории, определяет силу и направление тренда, прогнозируя его смену.