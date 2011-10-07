Смотри, как бесплатно скачать роботов
StepMA_Line - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3240
-
Реальный автор:
igorad
Индикатор StepMA, выполненный в виде скользящей средней.
Торговые сигналы:
- Покупаем, когда происходит смена цвета линии индикатора с розового на синий. Удерживаем длинную позицию до тех пор, пока цвет линии не меняется.
- Продаем при изменении цвета линии с синего на розовый и удерживаем короткую позицию до очередной смены цвета на синий.
