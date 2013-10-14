Реальный автор:

Forex-TSD.com

Трендовый индикатор с использованием осцилляторного аналога RSI и его сигнальной линии, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.02.2008.





Индикатор StepRSI_v5.2