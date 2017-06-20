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Daily Open Line - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор отрисовывает горизонтальную линию, отражающую уровень цены в момент открытия торгового дня. Рекомендуется использовать на таймфреймах H1 и ниже.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18523
Automatically bring charts one by one to the top
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