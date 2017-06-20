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Daily Open Line - индикатор для MetaTrader 5

Mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Muhammad Syamil Bin Abdullah
Muhammad Syamil Bin Abdullah

Muhammad Syamil Bin Abdullah

4 кода 403 комментария
Просмотров:
5082
Рейтинг:
(51)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор отрисовывает горизонтальную линию, отражающую уровень цены в момент открытия торгового дня. Рекомендуется использовать на таймфреймах H1 и ниже.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18523

Automatically bring charts one by one to the top Automatically bring charts one by one to the top

Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

N Candles v4 N Candles v4

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. Учитывается тип торгового счёта: неттинг или хеджинг.

DoubleZigZag DoubleZigZag

Для анализа использованы два индикатора ZigZag.