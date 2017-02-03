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Индикаторы

IchimokuAlert - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
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Просмотров:
3034
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Простой индикатор из поставки МetaТrader 5 с добавленной функцией Alert.

IchimokuAlert

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4

Exp_WeightOscillator_Direct Exp_WeightOscillator_Direct

Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillator

Modified Standard Deviation.mq5 Modified Standard Deviation.mq5

В стандартный индикатор StdDev добавлена функция изменения цвета линии в зависимости от его показаний. При увеличении значений линия окрашивается в зеленый цвет, в случае падения - в красный цвет, если показания не меняются несколько периодов - в желтый цвет.

mt-R mt-R

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