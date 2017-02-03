IchimokuAlert

В стандартный индикатор StdDev добавлена функция изменения цвета линии в зависимости от его показаний. При увеличении значений линия окрашивается в зеленый цвет, в случае падения - в красный цвет, если показания не меняются несколько периодов - в желтый цвет.

Библиотеки связи терминалов МТ4/5 с R