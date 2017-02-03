Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IchimokuAlert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3034
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой индикатор из поставки МetaТrader 5 с добавленной функцией Alert.
Exp_IBS_RSI_CCI_v4
Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4Exp_WeightOscillator_Direct
Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillator
Modified Standard Deviation.mq5
В стандартный индикатор StdDev добавлена функция изменения цвета линии в зависимости от его показаний. При увеличении значений линия окрашивается в зеленый цвет, в случае падения - в красный цвет, если показания не меняются несколько периодов - в желтый цвет.mt-R
Библиотеки связи терминалов МТ4/5 с R