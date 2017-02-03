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Exp_WeightOscillator_Direct - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillator. Продаем, если осциллятор поменял направление движения с растущего на падающее, покупаем при изменении направления на растущее. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара.
Индикатор WeightOscillator_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах он не работает.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов WeightOscillator.ex5 и WeightOscillator_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_WeightOscillator.ex5 содержит индикаторы WeightOscillator.ex5 и WeightOscillator_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы:
//---- Включение индикаторов в код эксперта как ресурсов #resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5" #resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"
В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам:
//---- получение хендла индикатора WeightOscillator InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора WeightOscillator"); return(INIT_FAILED); } //---- получение хендла индикатора WeightOscillator_HTF для визуализации в тестере стратегий if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)) { //---- получение хендла индикатора WeightOscillator_HTF int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe, RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора WeightOscillator_HTF"); return(INIT_FAILED); } }
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор IBS_RSI_CCI_v4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахNRTR_extr_ZigZag
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR_extr
Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4IchimokuAlert
Индикатор Ichimoku с алертом.