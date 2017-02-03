Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillator. Продаем, если осциллятор поменял направление движения с растущего на падающее, покупаем при изменении направления на растущее. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара.

Индикатор WeightOscillator_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах он не работает.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов WeightOscillator.ex5 и WeightOscillator_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_WeightOscillator.ex5 содержит индикаторы WeightOscillator.ex5 и WeightOscillator_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы:

#resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5" #resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"

В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам:

InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\WeightOscillator" ,RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " Не удалось получить хендл индикатора WeightOscillator" ); return ( INIT_FAILED ); } if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) { int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe, RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " Не удалось получить хендл индикатора WeightOscillator_HTF" ); return ( INIT_FAILED ); } }

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования