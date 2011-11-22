Реальный автор:

LeMan

Индикатор рассчитывает расстояние от цены открытия до максимумов и минимумов и выводит квартили отклонений.



Первая зеленая линия (отсчет снизу вверх) показывает, как высоко поднималась цена в 75% (Quartile_3) случаев из выборки (Sample), вторая зеленая - 50% (Quartile_2), третья - 25% (Quartile_1), четвертая - максимальное отклонение.

Первая красная линия (отсчет сверху вниз) показывает, как низко опускалась цена в 75% (Quartile_3) случаев из выборки (Sample), вторая красная - 50% (Quartile_2), третья - 25% (Quartile_1), четвертая - максимальное отклонение.

Эти линии помогают определить цели движения цены от цены открытия бара. Сам автор индикатора советует использовать индикатор на таймфреймах не меньше дневного.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.01.2011.