CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LeMan Objective - индикатор для MetaTrader 5

LeMan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4130
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

LeMan

Индикатор рассчитывает расстояние от цены открытия до максимумов и минимумов и выводит квартили отклонений.

  • Первая зеленая линия (отсчет снизу вверх) показывает, как высоко поднималась цена в 75% (Quartile_3) случаев из выборки (Sample), вторая зеленая - 50% (Quartile_2), третья - 25% (Quartile_1), четвертая - максимальное отклонение.
  • Первая красная линия (отсчет сверху вниз) показывает, как низко опускалась цена в 75% (Quartile_3) случаев из выборки (Sample), вторая красная - 50% (Quartile_2), третья - 25% (Quartile_1), четвертая - максимальное отклонение.

Эти линии помогают определить цели движения цены от цены открытия бара. Сам автор индикатора советует использовать индикатор на таймфреймах не меньше дневного.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.01.2011.

Рис.1 Индикатор Objective

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

Класс CVidyaOnArray предназначен для расчета значений скользящей средней с динамическим периодом усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) по индикаторному буферу.

WiOver WiOver

Индикатор показывает средний процент перекрытия последних свечей.

Rabbit Rabbit

Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" (индикатор выводит истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары).

StochasticExpansion StochasticExpansion

Старый добрый стохастический осциллятор. Отличие от обычного в том, что более наглядно показывает зоны перекупленности и перепроданности.