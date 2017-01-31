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TriXCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TriX в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения TriX.
Exp_TDI-2_ReOpen
Торговая система Exp_TDI-2_ReOpen на основе пересечения линий индикатора TDI-2 с доливками по трендуObjective_HTF
Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
MACD с использованием QWMA
MACD, где для расчетов используется QWMA.QWMA - квадратично взвешенная МА
QWMA — "квадратично взвешенная скользящая средняя" нового поколения