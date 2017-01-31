CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TriXCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2237
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор TriX в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения TriX.

Рис.1. Индикатор TriXCandleKeltner

Exp_TDI-2_ReOpen Exp_TDI-2_ReOpen

Торговая система Exp_TDI-2_ReOpen на основе пересечения линий индикатора TDI-2 с доливками по тренду

Objective_HTF Objective_HTF

Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MACD с использованием QWMA MACD с использованием QWMA

MACD, где для расчетов используется QWMA.

QWMA - квадратично взвешенная МА QWMA - квадратично взвешенная МА

QWMA — "квадратично взвешенная скользящая средняя" нового поколения