Индикаторы

SignalTable - индикатор для MetaTrader 4

Оригинальный индикатор, показывает сигналы на покупку и продажу.

Параметры:

scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;


SignalTable

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8179

