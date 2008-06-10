Смотри, как бесплатно скачать роботов
SignalTable - индикатор для MetaTrader 4
- 16984
Оригинальный индикатор, показывает сигналы на покупку и продажу.
Параметры:
scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;
SignalTable
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8179
