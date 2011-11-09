При использовании текстовых графических объектов в индикаторах часто возникает необходимость во входные параметры индикатора выводить возможность изменения типа шрифта текстового графического объекта.



При работе с таким индикатором и желании изменить тип шрифта вполне закономерно набивание его руками в виде строки, входные параметры, но это достаточно неудобно и к тому же сопровождается ошибками. Гораздо практичнее для такой цели использовать свои переменные на основе перечислений и выпадающие списки меню. Именно для решения этой задачи и предназначен этот функциональный модуль.

Как работать с библиотекой можно понять из одного примера. Допустим, мы имеем индикатор (ChartInfo_Old.mq5), который выводит информационную текстовую надпись в одном из углов графика. Вот его входные параметры:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

При наличии такого кода для входных параметров окно входных параметров индикатора будет иметь следующий вид:





Для избавления пользователя индикатора от необходимости набивания руками варианта необходимого ему шрифта, проделываем с кодом следующие, необходимые преобразования:

1. С помощью директивы #include до объявления входных параметров индикатора добавляем содержимое файла GetFontName.mqh:

#include <GetFontName.mqh>

2. Меняем строку входного параметра FontType:

input string FontType= "Courier New" ;

на строку

input type_font FontType=Font7;

Таким образом мы несколько изменили смысл использования переменной. Смысл же прежней переменной мы воплотим в новой строковой переменной, которую объявим на глобальном уровне

string sFontType;

После этого следует в коде индикатора сделать замену переменной FontType на sFontType. Это необходимо сделать всего в одном месте:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

Теперь в блоке OnInit() небходимо произвести инициализацию переменной sFontType, для чего следует добавить всего пару строк кода:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

После этого можно откомпилировать исправленный индикатор ChartInfo.mq5

Теперь можно увидеть изменения в окне входных параметров индикатора:





Работать с изменением шрифта во входных параметрах индикатора стало очень просто и удобно.