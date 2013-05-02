Семафорный, сигнальный индикатор с использованием двух мувингов, выполненный в NRTR виде. Используется канал, образованный этими мувингами. Мувинги имеют одинаковые периоды усреднения, но один из них построен на high[], а другой на low[] таймсериях. Выход за границы этого канала даёт сигнал изменения тренда, соответствующего цвета. После этого, до появления противоположного сигнала идёт построение NRTR мувинга, соответствующего направлению тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.07.2008.

Рис.1 Индикатор SSL