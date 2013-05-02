Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SSL - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3970
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный, сигнальный индикатор с использованием двух мувингов, выполненный в NRTR виде. Используется канал, образованный этими мувингами. Мувинги имеют одинаковые периоды усреднения, но один из них построен на high[], а другой на low[] таймсериях. Выход за границы этого канала даёт сигнал изменения тренда, соответствующего цвета. После этого, до появления противоположного сигнала идёт построение NRTR мувинга, соответствующего направлению тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.07.2008.
Рис.1 Индикатор SSL
Модифицированный индикатор Camarilla dt HistoricalAutoDayFibs
Индикатор автоматически рисует линии Фибоначчи по вчерашнему или сегодняшнему диапазону
Индикатор волатильностиMACD_with_Crossing
Вариация на тему MACD, с использованием цветных баров в качестве сигналов входа и выхода.