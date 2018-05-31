CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sine Wave Cloud HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2079
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора Sinewave_Cloud_HTF необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Sinewave.ex5 и аналогично для работы индикатора Sinewave2_Cloud_HTF необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Sinewave2.ex5. Оба индикатора используют в своих расчетах значения индикатора CyclePeriod.ex5, который тоже должен присутствовать в этой папке.

Рис.1. Индикаторы Sinewave_Cloud_HTF и Sinewave2_Cloud_HTF

Рис.1. Индикаторы Sinewave_Cloud_HTF и Sinewave2_Cloud_HTF

SilverTrend SilverTrend

Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.

SilverTrend_NRTR_HTF SilverTrend_NRTR_HTF

Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.

PivotHeiken 3 PivotHeiken 3

Советник на индикаторах Pivot-2 и Heiken Ashi Smoothed Oscillator.

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.