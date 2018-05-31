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Sine Wave Cloud HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора Sinewave_Cloud_HTF необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Sinewave.ex5 и аналогично для работы индикатора Sinewave2_Cloud_HTF необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Sinewave2.ex5. Оба индикатора используют в своих расчетах значения индикатора CyclePeriod.ex5, который тоже должен присутствовать в этой папке.
Рис.1. Индикаторы Sinewave_Cloud_HTF и Sinewave2_Cloud_HTF
Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.SilverTrend_NRTR_HTF
Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.
Советник на индикаторах Pivot-2 и Heiken Ashi Smoothed Oscillator.Exp_SilverTrend_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.