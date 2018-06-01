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MultiSilverTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiSilverTrend_x10
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.PivotHeiken 3
Советник на индикаторах Pivot-2 и Heiken Ashi Smoothed Oscillator.
Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.Exp_Sinewave2_X2
Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2