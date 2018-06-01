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Индикаторы

MultiSilverTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1617
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiSilverTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiSilverTrend_x10

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

PivotHeiken 3 PivotHeiken 3

Советник на индикаторах Pivot-2 и Heiken Ashi Smoothed Oscillator.

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

Exp_Sinewave2_X2 Exp_Sinewave2_X2

Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2