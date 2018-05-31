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SilverTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int SSP=9; input int RISK=3; // Степень риска input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный //+----------------------------------------------+
Рис.1. Индикатор SilverTrend
Рис.2. Подача алерта
SilverTrend_NRTR_HTF
Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.BB Stops - EMA Deviation
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Sine Wave Cloud HTF
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