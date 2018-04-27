Расширение осциллятора Heiken Ashi Oscillator.

Heiken Ashi Oscillator склонен получать много сигналов — так много, что иногда становится невозможно разумно использовать его в торговле. Эта версия сводит количество сигналов к разумному пределу.



Здесь для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах. Индикатор становится хорошим инструментом оценки тренда. Наряду с сигнальной линией, вы можете выбрать разные варианты его использования. T