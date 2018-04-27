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Heiken Ashi Smoothed Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Расширение осциллятора Heiken Ashi Oscillator.
Heiken Ashi Oscillator склонен получать много сигналов — так много, что иногда становится невозможно разумно использовать его в торговле. Эта версия сводит количество сигналов к разумному пределу.
Здесь для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах. Индикатор становится хорошим инструментом оценки тренда. Наряду с сигнальной линией, вы можете выбрать разные варианты его использования. T
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20535
Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.Heiken Ashi Oscillator
В этом индикаторе вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу.
Советник торгует паттерн "Поглощение". Работа в Buy Stop и Sell Stop отложенными ордерами.Doji Arrows
Советник по паттерну Doji. Трейлинг позиций.