Индикаторы

Pivot-2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
6151
(40)
Реальный автор:

Aborigen

Набор Pivot-уровней (точек разворота).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.11.2007.

Рис.1.1 Индикатор Pivot-2

