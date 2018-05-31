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Exp_SilverTrend_Duplex - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1715
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Exp_SilverTrend_Duplex.mq5 (17.67 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
SilverTrend.mq5 (23.74 KB) просмотр
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

  1. Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями;
  2. Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для лонгов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L магик номер
input double  L_MM=0.1;             //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для шортов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S магик номер
input double  S_MM=0.1;             //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S способ определения размера лота

Эти две торговые систем используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.

input bool    L_PosOpen=true;       //L Разрешение для входа в лонг
input bool    L_PosClose=true;      //L Разрешение для выхода из лонгов

А после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SilverTrend.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H6:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

PivotHeiken 3 PivotHeiken 3

Советник на индикаторах Pivot-2 и Heiken Ashi Smoothed Oscillator.

Sine Wave Cloud HTF Sine Wave Cloud HTF

Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака.

MultiSilverTrend_x10 MultiSilverTrend_x10

Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.