CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Normalized Volume - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6857
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Когда рынок находится в состоянии, близком к флэту, большинство индикаторов генерируют множество ложных сигналов. Между тем, существует достаточно простой способ отфильтровать если не все, то весьма существенную часть таких сигналов. Поскольку возникновение сильных трендовых движений на рынке практически всегда сопровождается увеличением объемов, то использование индикатора объема может быть эффективным решением для определения оптимальной точки входа в рынок.

Предлагаемый индикатор нормализованного объема строит график тиковых значений объема, отнесенных к среднему значению объемов за период. Благодаря такой нормализации текущего значения объема появляется возможность выработать простой и четкий критерий возможности входа в рынок. Так, нахождение линии графика выше уровня 1.0 говорит о том, что текущее значение объема выше среднего за период и потому сигналы от индикаторов, по которым ведётся торговля, следует рассматривать как истинные.

Мы рекомендуем использовать период усреднения 8. Можно также попробовать значения от 5 до 14.


карбофос карбофос

Простая безиндикаторная система.

MultiTrandOscilator MultiTrandOscilator

Осциллятор с сигнальными линиями, получаемыми с других пар. Предназначен для работы по EURUSD на минутке, сигналы синтезирует с йены и франка.

HarVesteR HarVesteR

Комбо средних и MACD. Все параметры стратегии доступны для изменения.

ReConnecter - скрипт для периодического перелогина. ReConnecter - скрипт для периодического перелогина.

Скрипт призван решить проблему "замирающих графиков" - когда при наличии связи с торговым сервером перестают обновляться графики котировок.