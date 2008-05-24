Ставь лайки и следи за новостями
Normalized Volume - индикатор для MetaTrader 4
Когда рынок находится в состоянии, близком к флэту, большинство индикаторов генерируют множество ложных сигналов. Между тем, существует достаточно простой способ отфильтровать если не все, то весьма существенную часть таких сигналов. Поскольку возникновение сильных трендовых движений на рынке практически всегда сопровождается увеличением объемов, то использование индикатора объема может быть эффективным решением для определения оптимальной точки входа в рынок.
Предлагаемый индикатор нормализованного объема строит график тиковых значений объема, отнесенных к среднему значению объемов за период. Благодаря такой нормализации текущего значения объема появляется возможность выработать простой и четкий критерий возможности входа в рынок. Так, нахождение линии графика выше уровня 1.0 говорит о том, что текущее значение объема выше среднего за период и потому сигналы от индикаторов, по которым ведётся торговля, следует рассматривать как истинные.
Мы рекомендуем использовать период усреднения 8. Можно также попробовать значения от 5 до 14.
