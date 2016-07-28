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Exp_i-CAiChannel_System_Digit - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного бара, а на предыдущей свече бар был противоположного цвета или его не было вовсе.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-CAiChannel_System_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор PFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ZZ Color Retracement
ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие - коррекционные.
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).StodivCandle
Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика.