JFATL - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.
Формула для вычисления этой средней выглядит следующим образом:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
где:
- FATL() - значение цифрового фильтра FATL;
- JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
- PRICE[] - значение ценового ряда.
- bar - номер текущего бара.
Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.
Индикаторы ColorJFatl и JFatl используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.FileUnlimited
Библиотека для работы с файлами средствами WinAPI без ограничений по месту нахождения.
Индикатор показывает время, которое осталось до завершения текущей свечи.JCCX
Симметричный нормированный CCI (Commodity Channel Index) с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.