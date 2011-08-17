CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JFATL - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5253
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.

Формула для вычисления этой средней выглядит следующим образом:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

где:

  • FATL() - значение цифрового фильтра FATL;
  • JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
  • PRICE[] - значение ценового ряда.
  • bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.

Индикаторы ColorJFatl и JFatl используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор ColorJFATL (Fast Adaptive Trend Line)

J2JMA J2JMA

Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.

FileUnlimited FileUnlimited

Библиотека для работы с файлами средствами WinAPI без ограничений по месту нахождения.

Simple timer next candle Simple timer next candle

Индикатор показывает время, которое осталось до завершения текущей свечи.

JCCX JCCX

Симметричный нормированный CCI (Commodity Channel Index) с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.