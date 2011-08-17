Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.

Формула для вычисления этой средней выглядит следующим образом:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



где:

FATL() - значение цифрового фильтра FATL;

JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;

PRICE[] - значение ценового ряда.

bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.

Индикаторы ColorJFatl и JFatl используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".