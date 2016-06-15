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Exp_iRSISign - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного значка индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора iRSISign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Directed_Movement_Candle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle.
Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.Chaikin_Volatility_Stochastic
Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации.