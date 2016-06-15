Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1568
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJFatl_Cloud_Digit.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle.Directed_Movement_Candle
Индикатор Directed_Movement в свечном виде.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign.ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.