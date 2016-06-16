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Exp_iWPRSign - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1703
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_iWPRSign.mq5 (7.4 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
iWPRSign.mq5 (6.62 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного значка индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора iWPRSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Chaikin_Volatility_Stochastic Chaikin_Volatility_Stochastic

Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации.

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid

Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic

Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.