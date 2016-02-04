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Индикаторы

XEnvelopes2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1861
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде. Первый канал окрашен в бледно-серый цвет, верх второго канала, выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-салатовый цвет, а низ второго канала, также выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-розовый цвет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XEnvelopes2

Рис.1. Индикатор XEnvelopes2

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

Индикатор Volatility_Step_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XEnvelopes XEnvelopes

Классический индикатор Envelopes с использованием алгоритмов универсального усреднения и закрашиванием канала цветным фоном.

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.

XEnvelopes_HTF XEnvelopes_HTF

Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.