Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде. Первый канал окрашен в бледно-серый цвет, верх второго канала, выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-салатовый цвет, а низ второго канала, также выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-розовый цвет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XEnvelopes2